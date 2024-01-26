‘Tarlaya gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı: Cesedi bulundu
Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sabah saatlerinde ‘tarlaya gidiyorum’ diyerek evden ayrılan 65 yaşındaki Cemal Alçı ölü olarak bulundu.
Olay, Düziçi ilçesi Şehit Kemal Keskin Mahallesinde meydana geldi. Mahallede yaşayan 65 yaşındaki Cemal Alçı, evinden sabah saatlerinde tarlaya gidiyorum diye ayrıldı.
Alçı’dan uzun süre haber alınamaması üzerine aramaya giden yakınları, şahsın cansız bedenini yol kenarında buldu. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler Cemal Alçı’nın kalp krizi geçirdiğini ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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