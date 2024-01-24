Müge Anlı'da aranıyordu: Kayıp motokurye Ali Diken'in toprağa gömülü cesedi bulundu
Antalya’da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Müge Anlı'nın programı sırasında gözaltına alınan şüphelinin gösterdiği arazide yapılan aramada cesede ulaşıldı. Ekiplerin bölgede ikinci bir cesedi aradığı öğrenildi.
Antalya’da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya’dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken’i aramak için Müge Anlı'nın ekibinden yardım istedi.
CİNAYET CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI
Günlerdir aranan Ali Diken’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Z.B., şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı.
Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Z.B., sorguda Ali Diken’in gömüldüğü yeri itiraf etti.
Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi’ndeki boş araziye götürüldü.
CESEDİ BULUNDU
Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı. Ekiplerin ikinci bir cesedi arama çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi.
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