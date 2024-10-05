Tarsus Belediyesi şikayette bulunmuştu: Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir 'avukata' sahip çıktı

Yayınlanma: 05.10.2024 - 19:02

Güncelleme: 05.10.2024 - 19:02

Mersin Barosuna kayıtlı Avukat İsmail G., 7 işçinin alacakları için açılan icra davası kapsamında Tarsus Belediyesi hakkında haciz işlemi başlatmış ancak İsmail G. haciz işlemine belediye başkanının makam odasından başlaması nedeniyle tartışmaya neden olmuştu. İsmail G.’nin haciz işlemi sırasında belediyeye AKP ilçe başkanıyla birlikte gelmesi, haciz işlemi sırasında video çektirmesi ve bunların servis edilmesi de tartışmaları alevlendirmişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yaşananları siyasi operasyon olarak yorumlarken Tarsus Belediyesi de Avukat İsmail G. hakkında Mersin Barosuna şikayette bulunmuştu.

Tarsus Belediye meclisinin Ekim ayı olağan meclis toplantısında muhalefet sıralarından gelen soru üzerine bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Boltaç haciz işlemini gerçekleştiren avukatı işçileri yanlış yönlendirmekle ve haciz işlemi sırasında çekilen görüntülerin basına servis edilmesi ile ilgili suçladı.

Boltaç’ın ifadelerinin ardından Mersin Barosu harekete geçerek sosyal medya hesabından CHP’li başkanı kınayan bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın Avukat İsmail G. hakkında küçük düşürücü ifadeler kullandığı iddia edildi.

BARO SEÇİMİ ÖNCESİNDE AÇIKLAMA GELDİ

Mersin Barosu tarafından yapılan bu açıklamanın gelecek hafta yapılacak olan baro seçimlerinin öncesine gelmesi dikkat çekti.

Mevcut Başkan Gazi Özdemir’in aynı zamanda Genç MÜSİAD’ın başkanı da olan Avukat İsmail G.’ye destek olması baro seçimleri öncesinde soru işaretlerine neden oldu.

BELEDİYENİN ŞİKAYET DİLEKÇESİNE CEVAP VERİLMEDİ

Tarsus Belediye Başkanlığı’na yapılan hacizin hemen ardından Belediye Başkanı Ali Boltaç’ın avukat hakkında baroya suç duyurusunda bulunduğu ve bugüne kadar bu başvuruya Baro tarafından hiçbir şekilde yanıt verilmediği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.