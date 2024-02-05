Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan: 'Ramazan'da ekmek 1 TL olacak'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 11:52

Güncelleme: 05.02.2024 - 11:52

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan Tarsus’u hak ettiği bir belediyeye ulaştırma gayesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Bozdoğan “Özlem Sitesi’nin bendeki yeri ayrı. Çünkü beni geçmiş dönemde seçim döneminde bağrınıza o kadar sıcak bastınız ki bugün bile buraya gelirken, yürürken hep o geçmiş dönemleri anımsadım. Bir mesleği yaparken meslek ahlakına bağlı olarak doğrulukla, dürüstlükle bir çalışma yaparsınız. Belediye Başkanı olduğumda ilk yaptığım şey, bu kentte Tarsus halkına hak ettiği bir belediyenin yaratılmasıydı. Geldiğimizde Sosyal Hizmetler yönetmeliği, disiplin yönetmeliği yoktu. Belediyenin arşivi yoktu. Müteahhitlerin ve rantın uğrak yeriydi. Kozmik odalar kurulmuş, kozmik odalar maalesef para çantası taşıyıcıların olduğu bir yer haline gelmişti” ifadelerini kullandı.

“ELİME LİSTELER VERİLDİ, 251 TANE İNSAN İŞTEN ÇIKARTILSIN DİYE”

Belediyeden çıkarmak için listeler verildiğini kaydeden Başkan Bozdoğan “İlk sözüm de gerçek Tarsusların belediyelerine sahip çıkmaları, şeffaf belediyeciliğin, üretken belediyeciliğin, sosyal belediyeciliğin nasıl olduğunu, ekip arkadaşlarımda sürekli toplantılar yaparak ortaya koyduk. Elime listeler verildi, 251 tane insan işten çıkartılsın diye. Ben onu yapsaydım çok iyi partili diyeceklerdi bana. Elinizi vicdanınıza götürdüğünüzde kimse bunu yapamaz, ben de yapamadım. Gittim evlerinde ziyaret ettim. İki oda evleri var, tahta sedir çocukları yatıyor. Yaylı karyola karı koca yatıyor ve küçük bir tüp yatak odasının içerisinde yemek pişiriliyor. Sorarım size elinizi vicdanınıza koyun. Bu insanı işten çıkartır mısınız? Eliyle işaret yaptı diye çıkartır mısınız? Ama her şeyin bir karşılığı vardı. Biz seçimi kazandık. Kimseye ayrı bir farklı bir yöntem uygulanmamalı dedik.” diye ifade etti.

“HİÇBİR ZAMAN DOĞRU, DÜRÜST VE AHLAKLI OLMAK CEZASIZ KALAMAZDI.”

Konuşmalarına devam eden Başkan Bozdoğan “Bunların bedelinin ödeneceğini biliyordum, çünkü hiçbir zaman doğru, dürüst ve ahlaklı olmak cezasız kalamazdı. Karşıma gelen hoplayıp zıplayan milletvekillerinin televizyonlarla anlaşma yapmasını ortaya koydular. Fiyat ne kadar? 1 Milyon 300 Bin TL. Şu anın parasıyla 7 Milyon TL. Halkın parasını fakire, fukaraya, garibana vermek yerine o milletvekilinin karısı o televizyon kanalının avukatı diye oradan rant sağlayacak diye ben o anlaşmayı yapamazdım. Ve her bu konuşmaları yaptıklarında bile gerçekten gülümsedim ve sadece içimden şunu söyledim, benim arkamda halkım var dedim. Benim arkamda o mecliste bile bir tartışma olduğunda yalanlarını ortaya koyduklarında bile evet, ben halkın avukatıyım, benim arkamda da halk var dedim. Yine gururla söylüyorum, bana yaptıkları haksızlık ve mağduriyet ne olursa olsun biz bu seçimi kazanacağız. Sadece ben söylemiyorum bunu aynı zamanda anketler söylüyor ve bunların korkuları her bir adayın defolu tiplerin bile karşısında rakip olarak beni görüyorlar. Oyun oynadıkları Mersin, Adana, Ankara ne olursa olsun Tarsus’un geleceğini hiçbiri önleyemedi.” ifadelerini kullandı.

“BU BİR KENTİN DİRİLİŞİDİR”

Tarsus’un geliştiğini belirten Başkan Bozdoğan “Yapılmaz dedikleri Organize Sanayi’yi 2 bölümüyle yaklaşık 15 bin işçiyi alacak kapasitede cam sanayiyi de buraya getirmek için elimizden geleni yaptık ve bu başarıydı. Bu yıl içerisinde sadece cam üretmeyecek, aynı zamanda ambalaj fabrikalarını da ortaya koyduğunda devasa belki de orta ölçekli, küçük ölçekli dünya kadar sanayi bölgelerinin önü açılmış olacak. Bu bir kentin dirilişidir. Bu bir kentin ortalama olarak kişi başına düşecek gelirinin artması demektir. Bu gelirin artması gerçekten önemli.” dedi.

“RAMAZAN AYINDA EKMEK 1 TL OLACAK”

Atık su bedeline ve ekmek fiyatına değinen Başkan Bozdoğan “Bu konuda da ısrarla mecliste hep söyledim. Türkiye’nin en pahalı suyunu içen Tarsus, bundan sonra en ucuz suyunu içecek dedim ve atık su bedeli Tarsus’ta alınmadı. Türkiye’de alınmayan tek yer Tarsus Belediyesi. Atık bedelinin alınmaması vatandaşın 350 milyon TL’sinin cebinde kalması demek. Ekmek fabrikamız açılıyor. Aylık 110 bin tane ekmek diğer fabrikayla birlikte toplam 150 bin tane ekmek üretilecek. Ekmek fiyatımız 220 gram 4 buçuk lira. Türkiye'nin en ucuzu ekmeği. Allah izin verirse yine Ramazan ayında 1 TL olacak. Dünyada işçiyi düşünen tek yer Tarsus oldu. İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Sporcu Sağlığı Yerleşkesi Tarsus’ta açılıyor. Bu hastanenin bütün yapım inşaatı bitti. Şu anda da sadece yerleştirilmesi yapılıyor.” ifadelerine yer verdi.