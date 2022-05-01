Tarsus'ta dolu ve fırtına etkili oldu

01 Mayıs 2022 Pazar, 17:26

Tarsus’un birçok kırsal kesiminde etkili olan doludan tarım arazileri zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

2 AĞAÇ YIKILDI



Öte yandan şehir merkezinde de fırtına etkili oldu. Berdan Barajı piknik alanında 2 ağaç yıkıldı. Yıkılan ağaçlar piknik masallarını parçalarken, Haydar Aliyev Parkı'nda da 1 ağaç devrildi.