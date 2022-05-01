Tarsus'ta dolu ve fırtına etkili oldu
Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu ve fırtına, zeytin ağaçları ve ekili tarlalarda zarara sebep oldu.
Tarsus’un birçok kırsal kesiminde etkili olan doludan tarım arazileri zarar gördü.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.
2 AĞAÇ YIKILDI
Öte yandan şehir merkezinde de fırtına etkili oldu. Berdan Barajı piknik alanında 2 ağaç yıkıldı. Yıkılan ağaçlar piknik masallarını parçalarken, Haydar Aliyev Parkı'nda da 1 ağaç devrildi.
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