Tarsus'ta dolu ve fırtına etkili oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu ve fırtına, zeytin ağaçları ve ekili tarlalarda zarara sebep oldu.

(İHA)
01 Mayıs 2022 Pazar, 17:26
Tarsus'ta dolu ve fırtına etkili oldu
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Tarsus’un birçok kırsal kesiminde etkili olan doludan tarım arazileri zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

2 AĞAÇ YIKILDI

Öte yandan şehir merkezinde de fırtına etkili oldu. Berdan Barajı piknik alanında 2 ağaç yıkıldı. Yıkılan ağaçlar piknik masallarını parçalarken, Haydar Aliyev Parkı'nda da 1 ağaç devrildi.


Fırtına yağmur Mersin

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