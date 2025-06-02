Tartışılan 10. Yargı Paketi komisyondan geçti: ‘Düşman hukuku uygulanıyor’

TBMM Adalet Komisyonu’nda AKP tarafından sunulan ve 9 farklı yasada değişiklik öngören 30 maddelik “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” dün görüşüldü ve kabul edildi. Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak bilinen yasa görüşmesinde ise iktidar ile muhalefet arasında tartışmalar yaşandı.

‘HALKI EVİNE SOKABİLECEĞİNİZİ DÜŞÜNÜYORSANIZ YANILIYORSUNUZ’

CHP ve Yeni Yol Partisi Adalet Komisyonu üyeleri yasa teklifinin Anayasa’ya uygunluğunun incelenmesi için usul tartışmasının açılmasını; İYİ Parti ise teklifin anayasaya aykırı olması nedeniyle teklifin reddini talep eden önergeler verdi. Önerge üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir; CHP’li belediyelere yönelik dört ayrı soruşturma kapsamında başlatılan operasyona tepki gösterdi. “Tam bir düşman ceza hukuku uygulanıyor” diyen Emir, infaz düzenlemesinin toplumsal beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu belirtti. Birçok maddenin ise yurttaşların toplanma özgürlüğünü engelleme amacı taşıdığına dikkat çeken Emir; “Bu ihtiyacın Saraçhane’de başlayan toplumsal muhalefetin ayağa kalkması olduğunu biliyoruz. Ama bununla sizin yaptığınız hukuksuzluklara isyan eden halkı evine sokabileceğinizi ve direncini kırabileceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz” dedi.

SARAÇHANE TARTIŞMASI

CHP’li Emir’in sözlerine yönelik AKP İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, “Türkiye Saraçhane’den ibaret değil” yanıtı verdi. Emir ise “Buraya Saraçhane maddeleri getirmişsiniz. Saraçhane’yi siz unutun” dedi. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp da “Türkiye Saraçhane’den ibaret değilse neden bütün İstanbul Adliyesi’ni Saraçhane’ye yığıyorsunuz o zaman. Her sabah operasyonla kalkıyor Türkiye” tepkisini gösterdi.

‘HUKUK DEVLETİ OLAMAZ’

Komisyon söz alan CHP Adalet Komisyonu Sözcüsü ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise iktidarın uygulamalarıyla Türkiye’ni hukuk devleti ilkelerinden uzaklaştığını belirterek; “Anayasadaki güvenlik hakkını, yaşam hakkını bir kenara itiyorsunuz. Böyle bir ülkede hukuk devleti olamaz. Böyle bir ülkede özgürlükler olamaz. Her şeyin iki dudak arasında olduğu, yargının bağımsız olmadığı, saray talimatlarıyla, yargı aparatlarıyla rakibinin bir kenara itildiği bir yapı, yani kişilere özel yargı kararını bulduğu bir yapı hukuk devleti olamaz” diye konuştu.

‘OLDU BİTTİYLE YASALAŞTIRMAK İSTİYORSUNUZ’

10. Yargı Paketi teklifinin bir reform olmadığını belirten İYİ Parti milletvekili Hakan Şeref Olgun, “Eski yanlışların yeni kırıklarla, yeni vaatlerle cilalanmasından başka bir şey değil. Bu 30 maddeyi tartışmak için milletin temsilcilerine ne kadar süre tanıyorsunuz? Sadece iki gün. 30 maddeyi sayfalarca gerekçeleri, ilgili kanunlarla bağlantılarını toplumsal etkilerini, uygulamada yaratacağı sonuçlarını konuşmadan, tartışmadan oldu bittiyle yasalaştırmak istiyorsunuz” diye konuştu. Bunun Meclis çalışması olmadığını sadece bir dayatma olduğunu söyleyen Olgun, “Siz halkın vekillerini sadece el kaldıran bir makineye indirgediniz” dedi.

MHP’DEN KAPALI ELEŞTİRİ GELDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ise teklifte bulunması beklenen ancak yer almayınca tartışmalara yol açan Covid 19 Yasası’na ilişkin düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız; “Bu konu tamamen çıkarılmış değil. Derin bir araştırmaya ve analiz yapmaya ihtiyaç vardı. Eylül, ekim aylarında etki analizlerini iyi yaparız” ifadelerini kullandı. Teklifte yer alan “karşılığı hapis olan bir suç işleyen herkesin en az 5 gün cezaevinde yatmasıyla” ilgili maddeye yönelik Yıldız, “Cezasızlık algısı kalksın diye en az 5 gün. Buna saygı duyarız; ama bu gerekli miydi? Bunu da bir düşünmek lazım diyelim” ifadeleriyle eleştiri getirdi.

BAKANIN KATILMAMASINA TEPKİ!

Komisyon görüşmesine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un katılmamasını eleştiren CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ise “Bakan hacca gitmiş, Allah kabul etsin ama herhalde bakan yardımcıları var. Parlamentoya karşı nasıl bir saygının olduğu, sayın bakan yardımcısının dahi burada olmamasından anlaşılıyor” dedi. 10. Yargı Paketi; yaklaşık 15 saat 15 dakika süren komisyon tartışmalarının ardından kabul edildi.

DEM PARTİ İKTİDARA SESLENDİ

DEM Parti Adalet Komisyonu üyeleri ise komisyon toplantısı öncesinde basın açıklaması düzenleyerek; 10. Yargı Paketi’nin içinden geçilen siyasi sürecin duyarlılığını gözeterek hazırlanmış bir yasa teklifi olmadığını belirtti. DEM Parti komisyon üyeleri adına konuşan Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Bakan Tunç’a seslenerek; “Toplumsal barış bu paketin neresinde? Yine adalet bu maddelerin hangi satırlarında gizlidir?” diye sordu. Covid19 düzenlemesinin AKP’nin kararıyla tekliften çıkarıldığın belirten Ayan, “Bu gerçeği çarpıtan ve siyasi etik dışına çıkan söylemleri kabul etmediğimizi burada ifade ediyoruz. İnfazda eşitlik ve adaleti sağlayacak daha çok insanın mağduriyetini giderecek her türlü adımın yanındayız” dedi.