Tartışılan imar planına yargı freni

Eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesi Kurupelit mevkisinde belediyeye ait itfaiye ve düğün salonu bulunan binayı önce turizm alanına çevirmiş, ardından satışa çıkarmayı planlamıştı. Satış işlemi tepkilerin ardından iptal edilmişti.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 10.08.2024 - 04:00
Tartışılan imar planına yargı freni
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Söz konusu binanın bulunduğu alanın turizm alanına çevrilmesini öngören imar planı ise yargıya taşınmıştı.

Açılan davada Samsun 1. İdare Mahkemesi tartışmalı imar planlarının iptal edilmesine hükmetti.

Mahkeme söz konusu bölgede cami, otel planlanmasının kıyı mevzuatına göre aykırı olduğunu belirterek Samsun Bölge idare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere oybirliği ile iptal kararı verdi.


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