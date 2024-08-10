Tartışılan imar planına yargı freni

Yayınlanma: 10.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 04:00

Söz konusu binanın bulunduğu alanın turizm alanına çevrilmesini öngören imar planı ise yargıya taşınmıştı.

Açılan davada Samsun 1. İdare Mahkemesi tartışmalı imar planlarının iptal edilmesine hükmetti.

Mahkeme söz konusu bölgede cami, otel planlanmasının kıyı mevzuatına göre aykırı olduğunu belirterek Samsun Bölge idare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere oybirliği ile iptal kararı verdi.

