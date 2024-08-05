Samsun’da ilk kadın başkan tekrar aday
Cumhuriyet ile yaşıt Samsun Barosu’nun ilk kadın başkanı avukat Pınar Gürsel Yıldıran, ekim ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulda tekrar aday olduğunu açıkladı.
Başkan Yıldıran yaptığı açıklamada, “Genel Kurulumuzun bu onurlu görevi teslim etmesinden bugüne kadar avukatlık mesleğinin onuruna yakışır şekilde ifa edilebilmesi ve bunun önündeki engellerin aşılabilmesi için, mesleğimizin hak ettiği güzel yarınları birlikte tesis edebilmek için gönülden çalıştım” dedi.
Samsun Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri’nin temelini attıklarını söyleyen Yıldıran, “Arsanın alınmasından, proje aşamalarına,zemin etütlerine, ihale aşamalarına kadar her bir anını büyük bir titizlikle ve sorumlulukla takip ettim. Önceki dönem başkanlarıma ve emeği geçen tüm üstatlarıma bir kez daha teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.
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