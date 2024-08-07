Samsung dünyanın en ince LPDDR5X DRAM çipini tanıttı
Samsung bir süredir üzerinde çalıştığı dünyanın en ince LPDDR5X DRAM çipini tanıttı.
Samsung akıllı telefonlar için üzerinde çalıştığı LPDDR5X DRAM çipini tanıttı. Dünyanın en incesi olan çip, 0,65 mm kalındığına sahip. Seri üretim sürecinin başladığını aktaran Samsung, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki kapasitede sunacak.
SAMSUNG DÜNYANIN EN İNCESİNİ TANITTI
Şirket kendi çiplerini uzun yıllardır üretiyor. Buna ek olarak farklı yapılardaki çipler üzerinde çalışan Samsung, dünyanın en ince 12nm çipini geliştiriyor. Yeni LPDDR5X DRAM, 4 kat yapıya sahip ve modül başına 12 GB ve 16 GB kapasiteleri de destekliyor.
Bu yeni çip, yüzde 9 daha ince yapısına ek olarak soğutma tarafında yüzde 21,2 oranında daha iyi bir sonuç sunacak.
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