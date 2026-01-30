Tartışma kavgaya döndü, silahlar patladı: 1 ağır yaralı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
30.01.2026 08:45:00
Bursa'da çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki Mesut T. ağır yaralandı. Mesut T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde Y.D. ile Mesut T. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Y.D., Mesut T.'yi silahla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

