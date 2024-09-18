Tartışmalar sürerken… AKP’li Aktay da Anayasa’nın ilk 4 maddesini hedef aldı!

Yayınlanma: 18.09.2024 - 19:17

Güncelleme: 18.09.2024 - 19:17

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun katıldığı yayında söylediği ‘Anayasa'nın 4. maddesini istemiyoruz’ ifadeleriyle başlayan tartışmalar sürüyor.

Anayasa'nın ilk 4 maddesine ilişkin tartışmalara muhalefetten sert tepkiler yükselirken söz konusu tartışmaya AKP eski Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı, Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay da katıldı.

Altay, Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef alarak ”‘Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez’ ifadesi esasen bir toplumun aklını aşağılayan, onun iradesini yok sayan, onu belli bir çerçeveye hapseden bir ifade” söyleminde bulundu.

Yazdığı köşe yazısında Aktay “Anayasa'ya 12 Eylül askeri darbe anayasası vasfını veren neredeyse hiçbir konu bırakılmamış durumda, tabii ki “başlangıç” kısmı ilk 4 madde ve tabii ki onların “değiştirilemez” ile “değiştirilmesi teklif dahi edilemez” hükümleri” ifadelerini kullandı.

“Toplumda insanların ihtilaflarının bütün kaynağı zaten bu maddelerin münderecatı. Elbette hepsi değil ve elbette toplumda bütün bu maddeler üzerinde bir uzlaşma olmadığı gibi bu maddelere dokunmayacak bir anayasa değişikliği için onca zahmete girmeye bu saatten sonra hiç gerek yok. Bırakınız olduğu gibi kalsın, ne de olsa bu haliyle, hatta o maddelerin varlığına rağmen toplum bir şekilde kavgasını da, ihtilafını, da birlikteliğini de barışını da temin etmenin bir yolunu bulmuş durumda” ifadelerini kullanan Aktay, “Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” ifadesi esasen bir toplumun aklını aşağılayan, onun iradesini yok sayan, onu belli bir çerçeveye hapseden bir ifade” sözlerini iletti.

“İnsanların iradesine, toplumun kendi içinde yaşayacağı bir tartışmada varabileceği yeni bir mutabakata bu şekilde set çekmek ancak 12 Eylül faşist zihniyetinin aklına gelebilecek bir şey” diyen Aktay, daha önceki darbe Anayasalarında da böyle bir ifade olmadığını ileterek “Ne 1924 Anayasası, ne 1961 darbeci Anayasası'nda böyle ifadeler yok" ifadesini kullandı.

ZEKERİYA YAPICIOĞLU NELER SÖYLEMİŞTİ?

Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, “değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez” hükmüyle korunan maddelerini hedef alarak skandal ifadeler kullanmıştı. Yapıcıoğlu, yaptığı açıklamada, “Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim, buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar. Biz, anayasanın 4'üncü maddesi olmasın diyoruz. Kameraya bakarak söyleyeyim bir daha. Anayasa'nın 4. maddesi olmasın diyoruz.” ifadelerini kaydetmişti.