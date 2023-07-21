Çarpıcı değerlendirme... 'İlk 4 maddenin tartışmaya açılması sürpriz olmaz'

Yayınlanma: 21.07.2023 - 17:09

Güncelleme: 22.07.2023 - 13:10

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı CHP'li yöneticilerin yaptıkları kapalı online toplantının video kaydı internete sızdırıldı.

Sosyal medyada "İşte yüzyılın ihaneti! Kılıçdaroğlu'na tarihi ihanet!" başlığıyla yayınlanan görüntülerde "Parti Meclisi'nin toplanması ve olağanüstü kurultay için zemin hazırlanması" gibi başlıklar tartışılıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, "Partinin mevzuları partililerle konuşulur, hiçbir gizli tarafı yok" dedi.

"KAMUOYUNDA BAŞKALDIRI OLARAK ALGILANDI"

Siyaset Bilimci Tanju Tosun, Ekrem İmamoğlu'nun CHP yöneticileri ile yaptığı online toplantının kamuoyuna sızdırılmasına ilişkin, "Görüşmeye katılan isimleri dikkate aldığımızda kamuoyu da bir süredir bu isimlerin Ekrem İmamoğlu ile hareket ettiğini biliyor. İsimler açısından pek fazla sürpriz yok. Parti içi disiplin açısından bakıldığında seçimden sonra genel başkan değişimine ilişkin tartışmalar olduğu için sorunlu olarak bakılabilir. Parti içi süreçlerin demokratikliği açısından bakıldığında ise bence sorun yok. Ekrem İmamoğlu ve ekibi yıpratıldı ama asıl büyük girişim CHP'yi yıpratmaya yönelik. Kamuoyunda CHP yönetimine karşı bir başkaldırı olarak algılandı. Parti yönetiminin sözkonusu isimler ile diyalog içinde olup meseleyi beraber değerlendirmeleri CHP'nin kurumsal kimliği açısından daha uygun. Ancak bu süreçte meseleye çok duygusal bakan elitler sebebiyle böyle bir sağduyu görmüyorum. Parti içinde keskin bir ayrışma yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU DEĞİŞİM TARTIŞMALARI SEBEBİYLE HIRSLANDI"

Yerel seçimler öncesinde bir genel başkan değişimi beklemediğini aktaran Tosun, "Çünkü bu, partilerin iç yapılarında delege kompozisyonunun nasıl oluştuğuyla ilgili. Şu anda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delege yapısında büyük bir ağırlık dikkat çekiyor. Bu her koşulda Kemal Bey'i desteklerler demek değildir ama bu yapı liderin yarıştığı bir mücadelede kolay değişmiyor. Normal şartlarda Kemal Bey'in parti içindeki bu gibi hareketlere demokrat bir bakış açısıyla yaklaştığını biliyoruz ancak süreç olağanüstü bir süreç" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık yarışına katılıp katılmayacağına ilişkin tahminde bulunan Tosun, "Seçimden sonra İmamoğlu ve ekibinin bir değişim talebi oldu. Bu değişim talebine Kemal Bey kendi liderliğini de kapsaması sebebiyle sıcak bakmayabilir. Parti içindeki lider otoritesinin öne çıkması olasılıklar dahilinde. Kemal Bey'in seçimden sonra yaptığı açıklamaları dikkate aldığımızda aday olmayacağına ilişkin bir hava oluşmuştu ancak parti içindeki bu karışıklıklar sebebiyle hırslandı. Aday olabilir ve ekibi de aday olması konusunda ısrarcı" yorumlarında bulundu.

"MUHALEFET BİRLİĞİ ZAAFİYETE UĞRADI"

Öte yandan Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) bu yıl iki kez ödenmesini öngören kanunun Meclis’teki oylamasında muhalefetin büyük bir kesiminin oylamaya katılmadığı ortaya çıkmış bu durum tepki çekmişti.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tosun, "Tek nedenle bunu açıklamak mümkün değil. Genellikle seçimler yaz dönemine denk geldiğinde seçimin ardından bir miktar politik gevşeme olur. Sadece CHP değil tüm muhalefetin yasama tutartılılığına ilişkin istikrardan yoksun olduğunu görüyoruz. Seçimden önceki muhalefet birliğinin önemli ölçüde zaafiyete uğradığını söylemek mümkün. Yeni yasama döneminde muhalefetin bir arada yasama etkinliklerinde daha proaktif olacağını düşünüyordum" dedi.

"İLK DÖRT MADDENİN TARTIŞILMASI İMKÂNSIZ DEĞİL"

Yeni Anayasa tartışmalarına dair yorumlarını aktaran Tosun, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışılması imkânsız değil ama çok düşük bir ihtimal. İktidar açısından yeni bir Anayasa değişikliği tartışması bir süre kamuoyunu meşgul etme anlamında fonksiyonel olabilir. İlk dört madde üzerinden başlayacak bir tartışma Türkiye'de mevcut olan kutuplaşmayı daha da derinleştirebilir. Muhalefetin kendi içinde daha da bölünmesine yol açabilir. Yeni yasama döneminde milletvekili çıkaran partilerin parti mevcudiyeti küçük olsa dahi en azından iktidarın çıkarmak istediği yasayı meşrulaştırması adına bu küçük partilerden destek alması avantajına olacaktır. Yeni dönemde bu gibi örneklere rastlayacağız muhtemelen."