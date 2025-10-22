Tartışmalar sürüyor: Savcılıktan Minguzzi davasında yeni açıklama

Savcılık, beraat eden sanıklar A.Ö. ve M.A.D. hakkındaki kararların mütalaaya aykırı olduğunu vurgulayarak, gerekçeli kararın tebliğinden hemen sonra ivedilikle istinaf başvurusu yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Mahkeme hükmünün gerekçesi ile birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 273/1. maddesinde belirtilen iki haftalık azami istinaf kanun yolu süresi dolmadan ivedilikle yasal başvuru yapılacaktır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin konuştuğu Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında karar çıktı.

4 sanıktan B.B ve U.B. hakkında 'çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Pişmanlık görülmediğinden indirim uygulanmadı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.