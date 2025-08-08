Tartışmaların merkezindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, AKP’nin arka bahçesi gibi: Ortak noktaları İBB

Sahte diploma ve belgelerle ilgili gelişmeler içinde 10 ayrı diploması ile anılan ve şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan Ömer Fatih Sayan, 2015’te BTK Başkanlığı’na getirilmişti. Sayan, iş yaşamına 1995’te başkanlığını Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başladı. 2007’de Erdoğan Başbakanken, Başbakanlık Müşavirliği’ne getirildi. Ardından Başbakan Başmüşavirliği’ne yükseltildi.

BTK’nin şu andaki Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, 2002-2004 arasında AKP’li İstanbul Belediyesi’ne bağlı İSKİ’de yazılım mühendisliğini üstlendi. Ardından aynı belediye bağlı BELBİM’de üst düzey görevler yaptı. 2016’da BTK Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

BTK’nin İkinci Başkanlığı’nı yürüten Selamettin Ermiş de, AKP’li İstanbul Belediyesi’nde Dış İlişkiler Müdürlüğü’nde memur olarak işe başladı. AKP’li Tuzla Belediyesi Başkan Yardımcılığı yaptı. AKP iktidarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne atandı.

RP İLÇE BAŞKANLIĞI YAPMIŞ ÜYE

BTK üyesi Nurettin Şar, geçmişte Refah Partisi Vakfıkebir İlçe Başkanlığı yaptı. 1975’te Necmettin Erbakan’ın isteğiyle kurulan Milli Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcılığı’nı yürüttü. AKP’li Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan’ın milletvekilliği döneminde danışmanlığını yapan Nurettin Şar, önce TÜRKSAT Direktörlüğü’ne, sonra da sınavsız olarak Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü’ne getirildi. Şar, AKP’nin “sivil anayasa” çalışmalarına destek olan Hukuki Araştırmalar Derneği’nde de Genel Koordinatörlük üstlendi.

BTK’nin diğer üyesi Mehmet Koçyiğit, yüksek lisansını yakın geçmişte yolsuzluk ve usulsüzlüklerle gündeme gelen THK Üniversitesi’nde tamamladı. AKP iktidarı döneminde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve PTT A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

ETİK KOMİSYONU DA İSTANBUL BELEDİYESİ’NDEN

BTK Etik Komisyonu üyeliği ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini sürdüren Mustafa Ermiş, daha öğrenciyken AKP’li İstanbul Belediyesi’nde işe başladı. Burada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Müdür Yardımcılığı’na da kadar yükseltildi. Ardından AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi AB ve Projeler Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü’ne atandı.

BTK’nin Etik Komisyonu’nun diğer üyelerinden Züver Çetinkaya da, iş yaşamına Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığı döneminde İstanbul Belediyesi’nde başladı. İstanbul Kalkınma Ajansı Kurulu üyeliğine, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreterliğine getirildi. AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı yaptı.