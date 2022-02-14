Tartışmalı iddianame kabul edildi: Sedef Kabaş hakim karşısına çıkacak
Sedef Kabaş hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Kabaş'ın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve iki bakana karşı "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından toplam 12 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyor.
“Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce 22 Ocak'ta tutuklanan Sedef Kabaş hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Bürosu'nca geçen cuma tamamlandı. İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Ancak duruşma tarihi henüz belli olmadı. Öte yandan mahkeme, Sedef Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz'ın tahliye talebini de değerlendirecek.
İDDİANAME
İddianamede, gazeteci Sedef Kabaş "şüpheli", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "müşteki", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "mağdur" sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, Sedef Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis talep edilirken, 14 Ocak tarihli programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle de "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan toplam 2 yıl 4 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyor.
Savcı T.K.U. tarafından hazırlanan 10 sayfalık iddianamede, Kabaş hakkında zincirleme şekilde "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 7 yıla kadar hapis talep edildi. Savcı, Kabaş’ın bir atasözünü canlı yayında sarf etmesiyle Cumhurbaşkanının şeref ve saygınlığının zedelendiğini savundu.
Ayrıca iddianamede, Kabaş’ın aynı televizyon programında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na da hakaret ettiği öne sürüldü.
YÖNETMELİĞE AYKIRI ŞEKİLDE ATANMIŞTI
Cumhuriyet, Kabaş hakkında soruşturmayı başlatan, gözaltı kararı çıkaran ve ifadesini aldırıp tutuklamaya sevk eden savcı T.K.U.'nun, Hâkimler Ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Ve Nakil Yönetmeliği'ne aykırı bir şekilde İstanbul'a atandığını ortaya çıkarmıştı.
30 Eylül 2021 kararı ile Osmaniye'ye atanan savcı T.K.U., 6 Ekim 2021 tarihinde Adli Yargı Kararnamesi ile 6 günde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanmıştı.
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