Tartışmalı müdür Hüseyin Baş'a görevi kötüye kullanmaktan dava

15 Nisan 2022 Cuma, 04:00

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüseyin Baş, 8 Eylül 2020’de kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Baş’ın ölümünün ardında, dönemin İl Milli Eğitim Müdürü olan Pervin Töre tarafından “enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmadığı için istifa et baskısına maruz kalmasının olduğu” iddia edildi. Sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Haziran 2021’de görevden alınan Töre, 11 Nisan’da Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı. Ancak Töre ve Töre ile birlikte Baş’a baskı uyguladığı belirtilen dönemin Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan iddianame hazırlandığı ve dava açıldığı ortaya çıktı.

"BİR DAHA BAKIN"

İddianameye göre, Kaya ve Cihan’ın sınav sonuçlarına müdahale ettikleri gerekçesiyle yapılan soruşturmada, “Cihan’ın, idari yapının hiyerarşik sıralamasındaki amirlik sıfatının verdiği gücü kullanarak Baş’a mevzuata aykırı olarak kendisini sınav komisyonuna yazması talimatı verdiği, Kaya’nın ise bu durumu bilmesine karşın işlemi kaymakamlık onayına sunduğu” tespit edildi. Töre, Kaya ve Cihan’ın, “kazananların listesinde değişiklik yapmak istediği ve Baş’ın kabul etmediği” de vurgulanan soruşturmada, konuya ilişkin görüşmede gerçekleşen diyalog şöyle aktarıldı:

Töre: Maske dikecek olan arkadaş vardı, o ne oldu?

Baş: Onun belgesi yok.

Töre: Hayır bu olacak.

Baş: El sanatlarından girdi, başarısız oldu.

Töre: Yeşilyurt’ta tezgâhları olan biri vardı, o ne oldu? (Cihan’a dönerek) Sosyal medya hesabında sıkıntı var dediğin birisi vardı, o ne oldu?

Cihan: Evet, var müdürüm. Kazananların listesinde.

Töre: (Dosyayı Baş’a uzatarak) Buna bir daha bakın, düzeltin.

Baş: Bir şey söyleyebilir miyim? Yapamam, prensiplerime aykırı.

Töre: Prensiplerine uymuyorsa istifa edersin.”

"İSTİFASINI BIRAKSIN"

Baş’ın, listede değişiklik yapmayarak kazananları açıklaması üzerine Töre’nin “Sabah istifasını masama bıraksın” talimatı verdiği de belirtilen iddianamede, Baş veya başka birisi tarafından herhangi bir talimat verildiğine, telkinde bulunulduğuna ve sınavın geçerlilik ile güvenilirliği olumsuz yönde etkileyebilecek bir hususun olduğuna dair hiçbir delil elde edilemediği” vurgulandı.

BAKANLIĞA İPTAL YAZISI GÖNDERDİ

Baş’ın müdürlüğe asaleten atanmasının Töre tarafından engellenmesi iddiasına da değinilen iddianamede, Töre’nin, Baş’ın müdür olarak atanmasına ilişkin kararnamenin tebliğ edilmemesi ve görevlendirmesinin iptali için bakanlığa yazı yazdığı, bunun temel nedeninin, “Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’ne ücretli usta öğretici alımı sürecinde yaşanan sorunlardan kaynaklandığının tespit edildiği” aktarıldı.