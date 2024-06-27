Isparta'da kan donduran olay: Bir çocuk babasını satırla katletti
Isparta'nın Senirkent ilçesinde O.S. isimli çocuk çıkan tartışmada babası Abdullah Sarıtaş'ın (51) boğazına satırla vurdu. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen baba Sarıtaş, hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Senirkent ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
18 yaşında küçük olduğu belirtilen O.S., nedeni henüz belirlenemeyen tartışmanın ardından babası Abdullah Sarıtaş'ın boğaz kısmına satırla vurdu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ağır yaralı olarak Senirkent Devlet Hastanesi'ne götürülen Sarıtaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Senirkent İlçe Müftülüğü'nde görevli olduğu öğrenilen Abdullah Sarıtaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çocuk O.S., gözaltına alındı.
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