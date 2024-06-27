Isparta'da kan donduran olay: Bir çocuk babasını satırla katletti

Yayınlanma: 27.06.2024 - 15:12

Güncelleme: 27.06.2024 - 15:12

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Senirkent ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

18 yaşında küçük olduğu belirtilen O.S., nedeni henüz belirlenemeyen tartışmanın ardından babası Abdullah Sarıtaş'ın boğaz kısmına satırla vurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralı olarak Senirkent Devlet Hastanesi'ne götürülen Sarıtaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Senirkent İlçe Müftülüğü'nde görevli olduğu öğrenilen Abdullah Sarıtaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çocuk O.S., gözaltına alındı.