Alacak verecek tartışması cinayetle bitti

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:57

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:57

Edinilen bilgiye göre, S.K. ile Yasin Zeyrek (34) arasında bir alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi. Yasin Zeyrek’in yeğeni A.C.Z.’nin gece saatlerinde S.K.’den parayı istemesi üzerine bir tartışma yaşandı.

S.K. pompalı tüfek ile Camivasat Mahallesi 5030 sokak üzerinde bulunan Gençlik Merkezi Pasajına gelerek A.C.Z. ile Yasin Zeyrek’e ve çevreye 7 el ateş etti. Yasin Zeyrek olay yerinde hayatını kaybederken A.C.Z. ise el ve ayağından yaralandı.

Olayın ihbarı üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve 112 sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı A.C.Z. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Katil zanlısı S.K. ise polis tarafından suç aleti pompalı tüfek ile kısa sürede yakalandı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.