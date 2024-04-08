Tartıştığı çocukluk arkadaşını, bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde C.G. (28), tartıştığı kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı Furkan Uzunoğlu'nu (28) bıçaklayarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:51
Tartıştığı çocukluk arkadaşını, bıçaklayarak öldürdü
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Olay, gece saatlerinde 1393 Sokak'ta meydana geldi. Furkan Uzunoğlu ile kendisi gibi dövmeci olan çocukluk arkadaşı C.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.G., Uzunoğlu'nu bıçakla yaraladı. Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, Uzunoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri sinir krizi geçiren C.G.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından Uzunoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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