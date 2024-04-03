Meryem Çap cinayetinin davası görüldü: Sanık, öldürdüğü eşini suçladı

Bayrampaşa’da eşi Meryem Çap’ı öldüren Şeyhmus Çap hâkim karşısına çıktı. Sanık, öldürdüğü eşini suçlayarak "Ben bir cinayet işlemedim, bana bir cinayet işletti" dedi. Müşteki avukatları ve tanıklar Meryem Çap'ın evlilik boyunca sistematik olarak şiddete uğradığını öne sürdü.

Rengin Temoçin
Yayınlanma: 03.04.2024 - 15:53
Meryem Çap cinayetinin davası görüldü: Sanık, öldürdüğü eşini suçladı
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İstanbul Bayrampaşa’da 15 yıldır evli olduğu eşi Meryem Çap’ı öldürdükten sonra kaçan ve daha sonra yakalanarak tutuklanan Şeyhmus Çap hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşma 5 Temmuz'a ertelendi. 

“BANA CİNAYET İŞLETTİ”

Duruşmada savunma yapan Şeyhmus Çap, "Burada olduğum için özür dilerim keşke böyle bir şey olmasaydı. Severek evlendik eşimle. Eşim çocuk doğduktan sonra bir iş dönemi oldu. Yeni bir çevre edindiği zaman evin mutluluğunu darmadağın ediyordu. Tartışma çıkarıyordu. Ortada bir şey yokken beni şikâyet ediyordu karakola. Şikâyet edip geri çekiyordu. Ben elimden geldiğince yapıcı oldum" dedi. Öldürdüğü eşini suçlayan sanık Çap, "Ben bir cinayet işlemedim, bana bir cinayet işletti" dedi.

SANIK AVUKATI MEDYAYI HEDEF ALDI

Sanık Çap’ın avukatı medyada çıkan haberlere tepki göstererek, "Asalım bu adamı medya, herkes rahatlasın. Başta medya olmak üzere birtakım art niyetli insanlar algı yaratıyor" dedi. 

"KIZIMI HEP TEHDİT ETTİ"

Meryem Çap'ın babası Ağcabal Arslan, "Katilin söylediklerinin hepsi yalan. Madem çok iyi bir insan. İnsan bir tartışmayla eşini öldürür mü? Öz çocuğunun dilini yakan bir insan. Gelmiş bana masumluğunu anlatıyor. Neyin masumluğu? Kızım ayrılmak istedi kızımı tehdit etti. Kızımı satırla kovaladı. Kızım anlattı bu olayı. Kızım bana gelince de 'Beni tehdit ettiler' dedi. Meryem Çap'ın annesi Nuray Arslan, "Kızım evliliğinde şiddet görmüş hep. Kızım bize gelip 'ben artık dayanamıyorum' diyordu. Kızım ayrılmak istedi ama hep tehdit edildi" ifadelerini kullandı. Tanık Emre Arslan ise "Ben 12 yaşındayken evlendi. Ablam evliliğinden sıkıntılar olduğunu söylemişti. Şeyhmus'un onu satırla kovaladığını söyledi" dedi. 

"MİZANSEN YARATTI"

Savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Müşteki avukatı Hüseyin Ersöz, "Sanığın beyanları suçtan kurtulmaya yönelik. Bunlar tamamen mizansen dahilinde söyleniyor. Sistematik bir şiddet döngüsü vardır. Maktul tehditlerle bir şekilde evine dönmek zorunda kalmıştır" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.


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