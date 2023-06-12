Tartıştığı dolmuş şoförünü, oğluyla yolunu kesip bıçakladı
Adana'da, Süleyman Tanırgan (51) ile oğlu Taşkın Tanırgan (23), aracının önünü kestikleri dolmuş şoförü Levent Yırtıcı'yı (36) bıçakla ağır yaraladı. İfadesinde, "6 ay önce içki içerken bana küfretti, uyarınca da vurdu. Konuşmak için yanına gittiğimde kavga çıktı" diyen Süleyman Tanırgan ile oğlu tutuklandı.
Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, 7 Haziran'da saat 12.30 sıralarında; yaklaşık 6 ay önce tamirhanede birlikte çalışan Süleyman Tanırgan ile Levent Yırtıcı, buluşup içki içti.
MİNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİLER
İddiaya göre, Yırtıcı, Tanırgan'a küfredince, aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu nedenle husumet besleyen Süleyman Tanırgan, oğlu Taşkın Tanırgan ile Yırtıcı'nın kullandığı minibüsün önünü kesti.
Çıkan arbedede Süleyman Tanırgan, yanında getirdiği bıçakla Yırtıcı'yı göğüs ve karın bölgesinden yaraladı. Yırtıcı yere yığıldı, şüpheli baba ile oğlu kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yırtıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yırtıcı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi belirleyip baskın yaptı. Gözaltına alınan Süleyman Tanırgan, ifadesinde, "Bundan 6 ay önce içki içerken bana küfretti. Levent'i uyarınca bu kez de bana vurdu. Bunu konuşmak için yanına gittiğimde kavga çıktı" dedi.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Tanırgan ile oğlu Taşkın Tanırgan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan kurmaylarına talimat
- İmamoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması!
- Suudi kulüplerinin parasının kaynağı belli oldu
- THY'den acil iniş: Fenalaşan çocuk yaşamını yitirdi
- CNN TÜRK muhabiri Damla Uğurtürk'ü öpmelere doyamadılar!
- Fatih Altaylı: 'Boğaziçili bakan bulamayacağız...'
- Mehmet Şimşek ne yapmalı? 3 farklı senaryo
- Başkanlar harekete geçti
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- MasterChef Türkiye'nin yeni jüri üyesi belli oldu