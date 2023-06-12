Tartıştığı dolmuş şoförünü, oğluyla yolunu kesip bıçakladı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:41

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:19

Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, 7 Haziran'da saat 12.30 sıralarında; yaklaşık 6 ay önce tamirhanede birlikte çalışan Süleyman Tanırgan ile Levent Yırtıcı, buluşup içki içti.

MİNİBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİLER

İddiaya göre, Yırtıcı, Tanırgan'a küfredince, aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu nedenle husumet besleyen Süleyman Tanırgan, oğlu Taşkın Tanırgan ile Yırtıcı'nın kullandığı minibüsün önünü kesti.

Çıkan arbedede Süleyman Tanırgan, yanında getirdiği bıçakla Yırtıcı'yı göğüs ve karın bölgesinden yaraladı. Yırtıcı yere yığıldı, şüpheli baba ile oğlu kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yırtıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Yırtıcı'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin saklandığı adresi belirleyip baskın yaptı. Gözaltına alınan Süleyman Tanırgan, ifadesinde, "Bundan 6 ay önce içki içerken bana küfretti. Levent'i uyarınca bu kez de bana vurdu. Bunu konuşmak için yanına gittiğimde kavga çıktı" dedi.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Tanırgan ile oğlu Taşkın Tanırgan, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.