Tartıştığı esnaf komşusunu bacağından vurdu

Kayseri'de Y.K., husumetli olduğu esnaf komşusu O.Ö.'yü bacağından tabancayla yaraladı.

DHA
Yayınlanma: 24.01.2024 - 15:11
Tartıştığı esnaf komşusunu bacağından vurdu
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Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6018'inci Sokak'ta, saat 13.00 sıralarında iddiaya göre esnaf Y.K., husumetli olduğu esnaf komşusu O.Ö.'nün demir atölyesine gitti.

Burada ikili arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Y.K., yanında getirdiği tabancayla O.Ö.'yü bacağından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O.Ö., ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne götülürken, şüpheli gözaltına alındı.


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