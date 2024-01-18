Fiyat listesi denetimi başladı! Esnafın bahanesi şaşırttı

Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:56

Güncelleme: 18.01.2024 - 10:57

Restoranlarda kapı önünde olması gereken fiyat listesi zorunluluğu 1 Ocak’ta başladı.

Kapılara konulan fiyat listesinin masalarda da siparişten önce hazır olması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı, düzenlemeyle ilgili esnaf odalarını 1 Ocak’tan önce bilgilendirerek, düzenlemenin detaylarını paylaştı.

KAPI ÖNÜNE FIYAT LİSTESİ KOYMAYANLARA İHTAR

Ancak Adana’da bazı işletmeler halen kapı önüne fiyat listesi koymadı. Çukurova Belediyesi zabıta ekipleri ise Turgut Özal Bulvarı’nda fiyat listesi denetimine çıktı. Ekipler işletmeleri tek tek kontrol etti ve fiyat listesi olmayan kafe ve restoranlara ihtar verdi.

SİPARİŞ YETİŞMEDİ BAHANESİ

Fiyat listesi asmayan esnaf ise fiyat tabelası siparişini verdiklerini ancak yoğunluktan dolayı kendilerine gelmediğini söyledi.

1 HAFTA SÜRE VERİLDİ

Zabıta ekipleri işletmelere, 1 hafta sonra tekrar kontrol yapacaklarını ve yine fiyat listesi olmaz ise cezai işlem uygulayacaklarını söyledi.

FİYAT LİSTESİ KOYAN ESNAF KARARDAN MEMNUN

Fiyat listesini 1 Ocak’ta iş yerinin önüne koyan esnaf ve listeyi gören müşteriler ise karardan memnun olduklarını belirtti. İş yerinin önünde fiyat listesi bulunan kebapçı Yaşar Aydın, “Yeni yıl itibarıyla fiyat listemizi iş yerimizin girişine koyduk. Bizim açımızdan da çok iyi oldu. İnsanlar da haklı bazen masada yediğin ayrı kasada ödediğin ayrı oluyordu. Bizim eskiden beri masalarda menülerimiz vardı ama artık böyle olması daha iyi oldu. Ben bu durumdan memnunum. Kanun bu liste asılacak diyorsa asılacak. Herkes için çok iyi oldu” dedi.

“HERKESİN YAPMASI GEREKİYOR”

Kararın yerinde olduğunu belirten müşteri Saygın Türkmen, “Aslında çok önceden olması gereken bir uygulamaydı. Zaten işletmelere gelen insanlar ne yiyeceğini ve ne ödeyeceğini biliyordu ama ister istemez farklı fiyatlarla karşılaşılmaması açısından güzel bir uygulama oldu. Herkesin yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“EBADI BELİRLEYEMEDİK”

İşletmesine ihtar yazılan Mustafa Öztaş ise listenin siparişinin kendisine daha gelmediğini söyledi. Öztaş, “Haberini almıştım reklamcıma söylemiştim ama ebat falan onu belirleyemedik. Daha tasarlayamadık ama bugün uyarıyı aldık hemen yaptıracağız” diye konuştu.