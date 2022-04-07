Tartıştığı esnafı 12. kattan bir alt kata atan sanığa hapis cezası
Şişli'deki Perpa Ticaret Merkezi'nde tartıştığı İlyas Demirci'yi 12. kattan bir alt kata atan sanık Çağdaş Boyalı için karar verildi. Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan takdir indirimi uygulayarak, Boyalı'ya 1 yıl 5 ay hapis cezası verdi.
İstanbul'da tartıştığı esnafı 12. kattan bir alt kata atarak ağır yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılarak, hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ile tarafların avukatları katıldı. Ameliyat olduğu öğrenilen İlyas Demirci ise duruşmaya katılmadı.
SANIK, BERAATİNİ İSTEDİ
Demirci'nin avukatı Enver Kibiroğlu, sanığın eyleminin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğunu belirterek, bu suçtan cezalandırılmasını talep etti. Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözü sorulan sanık Çağdaş Boyalı, beraatını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık Çağdaş Boyalı'yı "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan takdir indirimi uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Şişli'deki Perpa Ticaret Merkezi'nin 12. katında Çağdaş Boyalı ile İlyas Demirci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Boyalı, Demirci'yi iş merkezinin korkuluklarından atmıştı.
Bir alt kata düşen ve vücudunda kırıklar oluşan Demirci'nin şikayeti üzerine Boyalı gözaltına alınmıştı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Boyalı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Çağdaş Boyalı'nın "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.
Yargılamanın başladığı İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi, 21 Ekim 2021'de, eylemin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle dosyayı görevsizlik kararıyla Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.
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