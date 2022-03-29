Hal esnafını tehdit eden suç örgütüne yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da hal esnafını tehdit eden silahlı suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Bağlar ilçesindeki "Yeni Hal"de esnaf ve işletmelere müdahale edip, tekel yaratma çabası içinde olan silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.
Suç örgütünün, nakit para akışının yüksek olduğu "Yeni Hal"de faaliyet gösteren esnaf ve işletmeleri ticari standartlara aykırı olarak tehdit ettikleri ayrıca maddi durumu iyi olmayan kişiler arasından suç örgütüne eleman temini yoluna gittikleri iddia ediliyor.
Diyarbakır merkezli İstanbul ve Yalova'da 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramada, çok sayıda uzun namlulu silah, tam otomatik tabanca, 11 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 566 fişek, 13 şarjör, 2 kesici alet ve kılıç ele geçirildi.
Şüphelilerin aynı zamanda "Yeni Hal"de esnaf olarak da faaliyet gösterdikleri anlaşıldı.
Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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