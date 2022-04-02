Esnaf isyan etti: İkinci el otomobil piyasası durgun

02 Nisan 2022 Cumartesi, 17:12

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ikinci el otomobil pazarında fiyatlar artarken esnaf, işlerin eskisi kadar iyi olmadığını, KDV artışından da olumsuz etkileneceklerini ifade etti.

Samsun İkinci El Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Kınık, “Yaklaşık 3 aydan beri işler bayağı durgun. Bunun üzerine de şimdi KDV birden yüzde 18’e çıktı. Daha önce sadece ticari araçlardaydı. Şimdi ufak arabalarda da yüzde 18 oldu. Şu an insanlar hissetmedi ama bayağı etkilendi. Kötüye doğru gidecektir. Kârdan mı yüzde 18, tamamından mı yüzde 18 tam bir bilgimiz yok. Yaz sezonu kış sezonu kalktı artık. Araba tamamen rant oldu, para kazanma işi oldu. Eskiden araba alıyorduk, plakayı taktığın zaman fiyatı biraz geriye geliyordu. Şimdi hep yukarı yukarı gidiyor. Artık yaz-kış alakası kalmadı. Ama gel gelelim iş var mı derseniz iş yok” dedi.