Tartıştığı esnafın silahlı saldırısına uğramıştı: Kurtarılamadı

Sur ilçesinde eski Mardin yolu üzerinde dün akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, esnaf ile müşteri arasında tartışma yaşandı. Daha sonra müşteri aracına binip uzaklaşırken, esnaf kendi otomobili ile şahsın peşine düştü. İsmi öğrenilemeyen esnafın ateş açması sonucu Mazlum G. ağır yaralanırken, araç kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mazlum G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.