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Tartıştığı esnafın silahlı saldırısına uğramıştı: Kurtarılamadı

Tartıştığı esnafın silahlı saldırısına uğramıştı: Kurtarılamadı

9.07.2026 09:40:00
Güncellenme:
İHA
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Tartıştığı esnafın silahlı saldırısına uğramıştı: Kurtarılamadı

Diyarbakır'da tartıştığı esnafın silahlı saldırısına uğrayan Mazlum G., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Sur ilçesinde eski Mardin yolu üzerinde dün akşam saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, esnaf ile müşteri arasında tartışma yaşandı. Daha sonra müşteri aracına binip uzaklaşırken, esnaf kendi otomobili ile şahsın peşine düştü. İsmi öğrenilemeyen esnafın ateş açması sonucu Mazlum G. ağır yaralanırken, araç kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mazlum G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İlgili Konular: #diyarbakır #Esnaf #silahlı saldırı

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