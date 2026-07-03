Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ümraniye'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Ümraniye'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

3.07.2026 21:49:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Ümraniye'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

Ümraniye'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralıİstanbul Ümraniye'de bir alışveriş merkezindeki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ümraniye'de bir alışveriş merkezindeki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Image

Olay, saat 18.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş merkezinde bulunan bir kafeye henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kafede çalışmalarda bulundu. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

İlgili Konular: #Ümraniye