Tartıştığı kişiyi tek yumrukla hastanelik etti!

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi Girne Bulvarı'nda 11 Eylül'de bir kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; akaryakıt istasyonunda Serdar D. ve Enes G. ile Umut Ayyıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki kişiden biri Ayyıldız’ı iterken diğeri de yumruk attı.

Yüzüne aldığı tek yumruk darbesiyle yere yığılan Ayyıldız baygınlık geçirdi. Serdar D. ile Enes G. ise, hiçbir şey olmamış gibi motosikletlerine binerek olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayyıldız, götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serdar D. ile Enes G.’yi Sarıçam Mahallesi’nde yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.