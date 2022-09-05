Tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 21:41

Olay, akşam saatlerinde Sincan'ın Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

İddiaya göre; iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine komşulardan biri, diğerini 3. kattaki evin balkonundan aşağı attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, komşusunu balkondan atan kişiyi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.