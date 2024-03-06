Tartıştığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan emlakçı hayatını kaybetti

Ankara'da tartıştığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan emlakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:49
Tartıştığı komşusunun silahlı saldırısına uğrayan emlakçı hayatını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi 1418 Sokak'ta emlakçı dükkanı bulunan Mustafa D, henüz belirlenemeyen bir sebeple tartıştığı dükkan komşusunun silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan emlakçı, kaldırıldığı Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


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