Tartıştığı şahsı 17 yerinden bıçaklayan kadın tutuklandı: 'Bana saldırmak istedi'

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuğçe Y. (30) aralarında bulunan husumetten dolayı mahkemelik olduğu Mahmut N.’nin konuşmak için evine gitti.

Burada çıkan tartışmada Mahmut N. (35) 17 yerinden bıçaklandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mahmut N., tedavi altına alındı. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y.’yi (25) gözaltına alarak bugün Samsun Adliyesi'ne sevk etti.

"BANA SALDIRMAK İSTEDİ"

Tuğçe Y., Mahmut N.’nin kendisi ile barışmak istediğini belirterek, "Olay günü konuşmak için evine gittim. Burada tartıştık. Mutfaktan bıçak alıp bana saldırmak istedi. Elindeki bıçağı almak isterken elimden ve kolumdan bıçakla yaralandım. Kendimi korumak için bıçağı elinden alınca olay oldu" dedi.

Sefa Y. ise kendisinin yaralama olayı ile ilgisinin bulunmadığını savundu. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kadın ile kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi