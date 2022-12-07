Tartıştığı uzman çavuş tarafından başından vurularak öldürüldü

07 Aralık 2022 Çarşamba, 15:58

Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş R.E., izin gününde caddede kavgalıolduğu Mustafa Tilim ile karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tilim, aracından aldığı sopayla R.E.'ye saldırdı. R.E. ise beylik tabancasını çekip Mustafa Tilim'e 3 el ateş etti. Başından yaralanan Tilim, yere yığıldı.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Tilim, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mustafa Tilim’in cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, R.E. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.