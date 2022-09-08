Tasarımcı Fırat Neziroğlu’ndan Fethiye Belediyesi’ni ziyaret

08 Eylül 2022 Perşembe, 16:43

Dünya Çağdaş Sanatı içinde kendine has teknikleri ile, Anadolu’ya ait kumaşları modayla birleştiren ünlü tasarımcı Fırat Neziroğlu, Fethiye Belediyesi’ni ziyaret etti.

Geçtiğimiz aylarda Ankara’da düzenlenen Art Ankara Fuarı’nda, Fethiye Yeşilüzümlü Dastarı’nı sanatseverlerle buluşturan tasarımcı Neziroğlu’na ziyarette, Çanakkale Nevruz Köyü Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Mentoru Ayşe Pirhasoğlu Akbaş ve Fethiye Likya Kadın Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca eşlik etti.

Neziroğlu, Yeşil Üzümlü Kuzugöbeği Mantarı ve Dastar Festivali’nin son gününde özel tasarım dastar kıyafetlerle podyuma çıkan Fethiye Belediyesi kadın çalışanlarıyla bir araya geldi.

NEZİROĞLU: ANADOLU’DA NERELER VARSA ORALARI DASTARLA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ

Neziroğlu yapmış olduğu konuşmada, “Dastarı Yeşil Üzümlü’de dokunurken ziyaret ettik. Dastar kumaşı için harekete geçmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalara başlayacağız. Ben koleksiyonlarımda dastar kullanmaya başlıyorum. Dolayısıyla Anadolu’da nereler varsa oraları dastarla buluşturmak istiyoruz. Bütün üretenler bir arada olunca çok güçlü olacağız. Yapmak istediğimiz şey Anadolu’daki bu tüm zenginlikleri bir araya toplamak. Herkesin herkesten haberdar olduğu, topluca birlikte yürüdüğümüz bir harekete doğru adım attık bugün. Yeşil Üzümlü’de gerçekleştirilen defilede emeği geçen herkesi tebrik ederim” dedi.

Çiğdem Karaca ise, “Dastarımızın Coğrafi İşaret Tescilini Fethiye Belediyesi aldı. Biz de elimizden geldiğince Fırat Bey gibi tasarımcılarla buluşturup bir rotaya sokmak istiyoruz. Ama buna asıl sahip çıkacak olanlar Fethiye Belediyesi ve Fethiyeli kadınlardır. Fırat Bey’e ziyaretleri için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Fethiye Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen buluşmanın ardından, Neziroğlu ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca bir araya geldi. Başkan Karaca, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dastar kumaşıyla ilgili yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tasarımcı Fırat Neziroğlu’na teşekkürlerini sundu.