Taşınmazlar bir bir satılıyor, bağış miktarı düşüyor, yurttaşın güveni azalıyor: Kızılay kan kaybediyor!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2024 - 04:00

Geçen yıl birçok mülkünü elden çıkaran Kızılay, 2024 yılına da ihaleyle başladı. Ankara’da 23 milyon TL’lik bina satışa çıkarıldı. Kurum yetkilileri, depremde çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay için “Hızla ifalasa sürükleniyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır satan ve eleştirilen Kızılay şimdi taşınmaz satışıyla gündemde. 2023 yılında 600 taşınmazını satan Kızılay, yeni bir ihale ilanı verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Ankara Altındağ’da içerisinde yedi dükkân bulunan apartman satışa çıkarıldı. Açık artırma usulüyle yapılacağı duyurulan ihalenin muhammen bedelinin 23 milyon lira olduğu belirtildi.

TOPLAM 1200 MÜLK

Kızılay yetkililerinin aktardığına göre bu yıl 600 mülkün daha satışa çıkarılması planlanıyor. Gazetemize konuşan bir Kızılay yetkilisi, “Kurum hızla iflasa koşuyor. 7 bin mülkün 2 bini kullanılır vaziyette. Diğerleri arazilerde bulunuyor. Bu kullanılır vaziyetteki mülklerin 600’ü satılmıştı. Bu yıl da 600 mülkün satılması hedefleniyor. Elde 800 mülk kalacak. Şimdi satılmak istenen yerin de kira getirisi var. Bunlar bağış yoluyla elde edilen mülklerdi. Ekonomiyi döndüremiyorlar. Satılacak mülk bulamayınca kurum da iflas edecek” dedi.

ÜRETİM DÜŞTÜ

Kurumda 17 bin 800 personel olduğunu anımsatan yetkili, yönetimdeki cemaat yapılanmasına dikkat çekerek şunları söyledi: “İyi bir yönetim 10 bin çalışanla Kızılay’ın faaliyetlerini yürütmeyi başarır. Bunların amacı kadrolarını doldurmak. Son dönemde kuruma yapılan ayni ve nakdi bağışlarda ciddi düşüş oldu. Artık kan bile takas usulüyle veriliyor. Gönüllü bağışcı azaldı. İnsanların güveni kalmadı. Soda fabrikalarında 24 saat olan üretim 9 saate düşürüldü. Sodalar satılamıyor, depolarda duruyor. Durum bu olunca mülkleri birer birer satıyorlar.”