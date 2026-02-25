Taşınmazlar satılacak, yeraltı suları kiralanacak: Yerin altı da üstü de ihalelik!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 7 ildeki çok sayıda taşınmazı satışa çıkardı. Satılacak yerler arasında doğal güzellikleriyle ünlü Muğla Akyaka’daki taşınmaz da bulunuyor. Diğer taşınmazlar Kayseri Talas, Muş Merkez, Manisa Akhisar, Eskişehir Tepebaşı, Gaiantep Şahinbey ile Tekirdağ Süleymanpaşa’da bulunuyor.

Satılacak yerler arasında geniş araziler de var. İhale edilecek yerlerin en büyüğü Muş Merkez Kıravi’de (Şenoba) yer alan 44 bin 862,50 metrekare büyüklüğündeki geniş arazi. İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak süretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılcak açık artırma ile sonuçlandırılacak. Satış ihaleleri mart ve nisan aylarında yapılacak.

YERALTI SULARI İHALE EDİLECEK

Bunların dışında İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı da Hazine’nin özel mülkiyetinde/devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yeraltı sularının ihale edileceğini duyurdu. Yeraltı suyu için ihalesi yapılacak kuyular Maltepe ve Eyüpsultan’da bulunuyor. Duyuruya göre, Maltepe Büyükbakkalköy’de kamu mülkiyetine ait, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Kartal Orman İşletme Şefliği bölgesindeki sondaj kuyusu için günlük 10 tona kadar, diğer bir sondaj kuyusu için günlük 14 tona kadar derin sondaj kuyularından ticari amaçla satılmak üzere çıkarılacak yeraltı suyunun toplamda 24 ton/gün miktarının 9 yıl süre ile kiralanması işi ihale edilecek.

Tahmini bedel KDV hariç 3.9 milyon lira. Eyüpsultan Kemerburgaz’da kamuya ait, Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği bölgesinde bulunan 180 metre derinliğindeki kuyu ile 175 metre derinliğindeki kuyulardan da ticari amaçla satılmak üzere çıkarılacak yeraltı suyu da 9 yıl süre ile kiralanacak. Tahmin edilen bedel KDV hariç 19.8 milyon lira. Maltepe’deki yerler için ihale açık teklif usulü ile Eyüpsultan’dakiler için ise kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler 12 Mart’ta yapılacak.