Taslak Adalet Bakanı Bozdağ'ın masasında: Nafaka düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu
Yeni nafaka düzenlemesi taslağına göre, bir eşin diğerine ödediği nafakaya süre sınırı gelecek. Örneğin 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilecek.
AKP'nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı nafaka düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Edinilen bilgilere göre, nafaka konusunda hazırlanan taslak metin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın masasında.
Göreve geldikten sonra kravat, sakal ve elbise gibi hususların iyi hâl indirimi olmaktan çıkarılması için çalışma başlatan Bakan Bozdağ, yıllardır beklenen nafaka düzenlemesi konusunda da düğmeye bastı.
Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, Bozdağ’ın, çalışmalarda sona yaklaşılan taslağı incelemesinin ardından AKP'nin hukukçu kurmaylarıyla önümüzdeki günlerde bir toplantı yapması planlanıyor. Taslak metin üzerinde yapılacak son rötuşlarının ardından nafaka düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.
ÜST SINIR ÜÇ SENE OLACAK
Taslak metne göre nafaka ödeme süresine üst sınır konulacak ve evlilik süresine göre nafaka ödenecek. Mesela; 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilecek. Takdir yetkisi yine hakime bağlı olacak. Hâkim, nafaka konusundaki kararını, çocuk sayısı ile kadının iş durumuna göre verecek.
'BU YIL MECLİS’E GELECEK'
AKP kurmayları “Yakın bir dönemde nafaka için toplantı yapacağız. Taslak metin tamam. Bu sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Düzenlemeyi bu yıl içerisinde Meclis gündemine getirmeyi planlıyoruz. Bu konudan mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını gidereceğiz. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Ömür boyu nafaka uygulamasını doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.
BOŞANMA DAVALARINA DÜZENLEME
Öte yandan boşanma davalarında da önemli bir düzenleme yapılacak. Çekişmeli boşanma davalarına konu olan tazminat, velayet, nafaka ya da eşler arasında kusurun kimde olduğu gibi sebepler bu süreci uzatabiliyor.
AKP, bu sürecin uzamaması için yapılacak düzenlemeyle, boşanmak için tüm anlaşmazlıkların karara bağlanması beklenmeyecek. Bu usul hükümleri ana davadan ayrılacak. Yani kusur, tazminat ve diğer uyuşmazlık konularında, boşanma gerçekleştikten sonra karar verilecek.
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