Taşlara çarparak uçurumda asılı kalan kamyonetin sürücüsü öldü
Rize'nin Güneysu ilçesinde kontrolden çıkıp, uçurum kenarındaki taşlara çarparak asılı kalan kamyonetteki sürücü Abdurrahman Pehlivan (65), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde meydana geldi. Abdurrahman Pehlivan'ın kullandığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkınca uçurum kenarındaki taşlara çarparak, asılı kaldı.
Kendi imkanları ile araçtan çıkıp taşlara tutunan Pehlivan, ağır yaralandı.
Daha sonra çevredekilerin yardımı ile kurtarılan Pehlivan, kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
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