Bahçeli 'trafik terörü'yle ilgili açıklama yaptı, '2023 öncesi sisli iklim'e işaret etti

21 Ağustos 2022 Pazar, 14:52

MHP Genel Başkanı Bahçeli, dün Gaziantep daha sonra Mardin'de meydana gelen ve toplamda 35 yurttaşın ölümüne yol açan trafik kazanılarının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

"Ülkemizin farklı il ve ilçelerinde dün meydana gelen feci kazalar milletimizi kedere boğmuş ve derinden sarsmıştır" diyen Devlet Bahçeli, kazaların çok yönlü olarak araştırılacağına olan inancının tam olduğunu belirtti.

Bahçeli, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir güne sığan mezkur elim kazalar, yüreklere ateş düşürmüştür. Gerçekten de üzüntümüz çok büyüktür. Vahşet niteliğindeki kazaların çok yönlü araştırma ve incelemesinin yapılarak her ihtimalin değerlendirileceğine yönelik inancım tamdır. Kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran hangi açmaz tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmeli, eğer varsa kazaların esrar perdesi aralanmalıdır. İnsan hayatı, ucuz değildir."

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞAYACAKLAR"

MHP lideri sözlerinin devamında sözü genel seçimlerin yapılacağı 2023 yılına getirdi. "Trafik terörüyle tavizsiz mücadele" çağrısı yapan Bahçeli, "Türkiye'mize hakim olan huzur ve sükunet ortamının ihlaline hatta imhasına heves edenler, elbette ve kesinlikle hayal kırıklığı yaşayacaklardır. 2023 yılına yaklaştıkça artan ve yaygınlaşan sisli iklim, Türk milletinin emsalsiz iradesiyle berhava edilecektir. Felaketlere karşı gösterilecek dirayet ve direniş Allah'ın izniyle kahırdan lütuf doğuracak, kötü ve kahredici günlerin üstesinden gelinmesini sağlayacaktır. Elim kazalarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve merhamet niyaz ediyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. Ebediyete irtihal edenlerin ailelerine ve aziz milletimize baş sağlığı temennilerimi hassaten iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten korusun diyorum" ifadelerini kullandı.