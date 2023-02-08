Tatil dönüşü depreme yakalandılar: Hepsi yaşamını yitirdi

Konya'dan görev yaptıkları Hatay’a döndükten 8 saat sonra depreme yakalanan Kübra Sarıhan, matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ve 2 ile 4 yaşlarındaki çocukları yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:44
Tatil dönüşü depreme yakalandılar: Hepsi yaşamını yitirdi
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Sarıhan ailesinin Hatay’da Odabaşı Mahallesi Kavaslı Caddesi’nde oturduğu bina yıkıldı.

Kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Kübra Sarıhan, matematik öğretmeni eşi Musa Sarıhan ve çocukları 2 yaşındaki Defne ile 4 yaşındaki Rüzgar’ın cansız bedenlerine ulaştı.

Ailenin cenazeleri memleketleri Konya’ya getirildi. Kübra Sarıhan ile oğlu Rüzgar, Selçuklu ilçesindeki Yazır Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Musa Sarıhan ile kızı Defne ise yarın Beyşehir ilçesinde toprağa verilecek.

Sarıhan ailesinin yarıyıl tatili için memleketleri Konya’ya geldikleri, depremden 8 saat önce de görev yerleri Hatay’a döndükleri öğrenildi.


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