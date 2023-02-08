Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından, Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra bir binanın enkazından sağ çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 03:05
Hatay'da ikisi çocuk 4 kişi depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Abone Ol google-news

Arama kurtarma ekipleri, kentteki birçok noktada mümkün olan en çok sayıda kişiye ulaşmak için zamana karşı yarışıyor. Çalışmalara destek vermek üzere İstanbul ve Balıkesir'den bölgeye gelen ekipler, Hatay merkezdeki Uğur Mumcu caddesinde bir binanın enkazından ses geldiğini tespit etti.

Çalışmalarını sesin geldiği noktada yoğunlaştıran ekipler, 4 yaşında erkek çocuk, 15 yaşında kız çocuk, 35 yaşında kadın ve 39 yaşında erkeği, depremden 46 saat sonra enkazdan sağ çıkardı. Yaralıların bilinçlerinin açık olduğu görüldü.

Ekipler binadaki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.


kahramanmaraş Kahramanmaraş depremi hatay deprem yardım kurtarma

İlgili Haberler

Depremde yaralanan 51 yurttaş askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Depremde yaralanan 51 yurttaş askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine yardım

Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine yardım
Habertürk'te ikinci sansür vakası: Depremzede isyan etti muhabir ne yapacağını şaşırdı

Habertürk'te ikinci sansür vakası: Depremzede isyan etti muhabir ne yapacağını şaşırdı

En Çok Okunan Haberler