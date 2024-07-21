Tatil için geldiği İnkumu'nda denizde ölü bulundu

Bartın'ın mavi bayraklı İnkumu beldesine tatil için gelen Durmuş Ertaş'ın (39) denizde cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 21.07.2024 - 10:59
Tatil için geldiği İnkumu'nda denizde ölü bulundu
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinden Bartın'ın İnkumu beldesine ailesiyle tatile gelen Durmuş Ertaş, akşam saatlerinde geri dönmedi.

Kız kardeşi M.E., durumu jandarma ekiplerine haber verdi, arama çalışması başlatıldı. Karada jandarma ekipleri, denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla arama yapıldı.

Bartın Belediyesi'ne ait dronla deniz üzerinde yapılan arama sonucunda Ertaş'ın plajdan 700 metre açıkta, su yüzeyinde cansız bedeni tespit edildi. Ertaş, cankurtaranlar ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yardımıyla karaya çıkartıldı.

Ertaş'ın cansız bedeni otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatırken, acı haberi alan aile üyeleri sinir krizi geçirdi.


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