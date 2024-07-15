İstanbul’da plajda denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

İstanbul Bakırköy’de girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 17:55
İstanbul’da plajda denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Bakırköy’deki Florya Güneş Plajı’nda yüzmek için denize giren erkek çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden cankurtaran ekipleri ile yurttaşlar, hızla çocuğa ulaşıp denizden çıkardı.

Sahil kenarına getirilen çocuğa ekiplerce ilk müdahale uygulanırken, diğer yandan da sağlık ekiplerine haber verildi.

Çocuğun yanından ayrılmayan yakınlarını cankurtaran ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.

Bilinci kapalı olan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


BAKırköy haberleri boğulma haberleri Çocuk haberleri

İlgili Haberler

Akıntıya kapılan çocuğu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi

Akıntıya kapılan çocuğu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçirdi
Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti

Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede hayatını kaybetti
Yer: Isparta... Baraja giren 14 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı

Yer: Isparta... Baraja giren 14 yaşındaki çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler