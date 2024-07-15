İstanbul’da plajda denize giren çocuk boğulma tehlikesi geçirdi
İstanbul Bakırköy’de girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Bakırköy’deki Florya Güneş Plajı’nda yüzmek için denize giren erkek çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
Durumu fark eden cankurtaran ekipleri ile yurttaşlar, hızla çocuğa ulaşıp denizden çıkardı.
Sahil kenarına getirilen çocuğa ekiplerce ilk müdahale uygulanırken, diğer yandan da sağlık ekiplerine haber verildi.
Çocuğun yanından ayrılmayan yakınlarını cankurtaran ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
Bilinci kapalı olan çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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