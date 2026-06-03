Cumhuriyet Gazetesi Logo
Tatil için İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden genç kadın, KKKA nedeniyle hayatını kaybetti

Tatil için İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden genç kadın, KKKA nedeniyle hayatını kaybetti

3.06.2026 09:27:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Tatil için İstanbul'dan memleketi Sivas'a giden genç kadın, KKKA nedeniyle hayatını kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki Havva Dursun yaşamını yitirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul'da yaşayan ve tatil için memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen Havva Dursun'a kene tutundu.

Bir süre sonra rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, ardından Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KURTARILAMADI

Daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Dursun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Dursun'un cenazesinin, Akıncılar ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İlgili Konular: #KKKA