Tatil için kiralanan evde 'gizli kamera' skandalı... Görüntüler işletme sahibinin telefonunda bulundu!
Sapanca'da bungalovda yaşanan gizli kamera skandalında, yapılan elektronik cihaz incelemeleri sırasında bazı görüntüler işletme sahibinin telefonundan çıktı.
Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca'da bungalov kiralayan aile iddiaya göre; yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile, emniyet müdürlüğüne giderek şikâyette bulundu.
Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.
GÖRÜNTÜLER İŞLETME SAHİBİNİN TELEFONUNDAN ÇIKTI
Polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlar tek tek incelendi. Şu ana kadar yapılan incelemelerde, bungalova yerleştirilen gizli kameraya ait bazı görüntülerin, işletme sahibi H.K.'nin (31) cep telefonunda bulunduğu belirlendi.
Skandal olayda, işletme sahibi H.K. (31) ile T.S. (48) gizli kamerayı kendilerinin yerleştirmediğini öne sürse de, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklanmışlardı.
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