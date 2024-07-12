Tatilciler ceset sandı, ekipler harekete geçti: Bakın o cisim ne çıktı!

Yayınlanma: 12.07.2024 - 15:20

Güncelleme: 12.07.2024 - 15:20

Karasu Sahili Doğu Karadeniz Caddesi üzeri 16 ile 17 kule arasında vatandaşlar tarafından suda bir cisim görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.

İHBAR HAREKETE GEÇİRDİ

Vatandaşların, “Su üzerinde hareketsiz bir cisim akıntıyla sürükleniyor” ihbarının ardından dalgıç ekipleri, sahil güvenlik botu, cankurtaran botu ve jet ski ile kısa sürede bölgeye gitti.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Hareketsiz cismin dalgakıranların arasına girerek kayalıklara takıldığını gören ekipler, kayalıklara çıktı. Görülen cismin atık varil odluğu anlaşılınca herkes rahat bir nefes aldı.

Uzun uğraşlar neticesinde halatla bağlanan ve içi dolu olduğu öğrenilen varil, cankurtaran ekiplerinin de yardımıyla Sahil Güvenlik komutanlığı botuna bağlandı.

Bulunduğu yerden çıkartılan varil, limana götürülerek belediye ekiplerine teslim edildi.