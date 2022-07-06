Tatilciler dikkat! Bayramda Ege'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son hava raporuna göre, bayramı boyunca Ege Bölgesi genelinde yağışlı hava hakim olacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:39
Tatilciler dikkat! Bayramda Ege'de hava nasıl olacak?
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, arife günü ülke genelinde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olurken, sıcaklık değerlerinin Ege'de mevsim normalleri seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Ege'nin kıyı ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun kalan kesimlerinde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri İzmir'de 31 derece civarında olacak.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü (10 Temmuz Pazar) Ege genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık değerleri İzmir'de 29 derece civarında seyredecek.

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü (11 Temmuz Pazartesi), Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık değerlerinin yağış alan yerlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ise (12 Temmuz Salı), yağışlı hava yurdu terk edecek. Yağışlı havanın yurdu terk etmesiyle birlikte ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek.


hava hava durumu Ege Bölgesi
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler