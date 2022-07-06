Tatilciler dikkat! Bayramda Ege'de hava nasıl olacak?

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, arife günü ülke genelinde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olurken, sıcaklık değerlerinin Ege'de mevsim normalleri seviyesinde olacağı öngörülüyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Ege'nin kıyı ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun kalan kesimlerinde güneşli ve parçalı bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklık değerleri İzmir'de 31 derece civarında olacak.

Kurban Bayramı'nın ikinci günü (10 Temmuz Pazar) Ege genelinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık değerleri İzmir'de 29 derece civarında seyredecek.

Kurban Bayramı'nın üçüncü günü (11 Temmuz Pazartesi), Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklık değerlerinin yağış alan yerlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ise (12 Temmuz Salı), yağışlı hava yurdu terk edecek. Yağışlı havanın yurdu terk etmesiyle birlikte ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerine yükselecek.