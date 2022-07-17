Tatilciler 'dönüş' yolunda; Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı
Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da 9 günlük tatilinin bitmesiyle dönüş trafiği yoğunlaşırken, bugün 10 bin araç çıkış yaptı. Son 3 günde ilçeden çıkış yapan araç sayısının ise 100 bin olduğu belirtildi.
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Turizm cenneti Bodrum'da, hareketlilik arttı. Tatilcilerin dönüşe geçmesi ile trafik yoğunlaştı, son 3 günde 100 bin araç ilçeden ayrıldı. Bugün ise 10 bin araç ilçeden çıkış yaptı.
Öte yandan dün Turgutreis- Milas güzergahında erken dönüşe geçen tatilcilerin neden olduğu yoğunluğun, bugün biraz azaldığı ve trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.
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