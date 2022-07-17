Tatilciler 'dönüş' yolunda; Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da 9 günlük tatilinin bitmesiyle dönüş trafiği yoğunlaşırken, bugün 10 bin araç çıkış yaptı. Son 3 günde ilçeden çıkış yapan araç sayısının ise 100 bin olduğu belirtildi.

DHA
17 Temmuz 2022 Pazar, 16:37
Tatilciler 'dönüş' yolunda; Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı
Abone Ol google-news

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Turizm cenneti Bodrum'da, hareketlilik arttı. Tatilcilerin dönüşe geçmesi ile trafik yoğunlaştı, son 3 günde 100 bin araç ilçeden ayrıldı. Bugün ise 10 bin araç ilçeden çıkış yaptı.

Öte yandan dün Turgutreis- Milas güzergahında erken dönüşe geçen tatilcilerin neden olduğu yoğunluğun, bugün biraz azaldığı ve trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.


muğla Bodrum Kurban Bayramı tatili
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler