Tatilciler 'dönüş' yolunda; Bodrum'dan 3 günde 100 bin araç çıkış yaptı

17 Temmuz 2022 Pazar, 16:37

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Turizm cenneti Bodrum'da, hareketlilik arttı. Tatilcilerin dönüşe geçmesi ile trafik yoğunlaştı, son 3 günde 100 bin araç ilçeden ayrıldı. Bugün ise 10 bin araç ilçeden çıkış yaptı.

Öte yandan dün Turgutreis- Milas güzergahında erken dönüşe geçen tatilcilerin neden olduğu yoğunluğun, bugün biraz azaldığı ve trafiğin akıcı seyrettiği görüldü.