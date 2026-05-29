Tatilcilere yangın uyarısı

Muğla Milas Orman İşletme Müdürlüğü ve Milas Bölge Trafik Amirliği ekipleri, bayram tatilini geçirmek üzere bölgeye gelen tatilcilere yönelik ortak bir çalışma yaptı. Yol kontrol noktalarında durdurulan araçlardaki yurttaşlara, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemleri içeren broşürler dağıtıldı. Özellikle yangın riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanırken sürücülere ve yolculara ormanlık alanların korunması konusunda bilgilendirme yapıldı.