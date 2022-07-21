Tatile giden kadına dehşeti yaşatan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Tatil için Sakarya’nın Karasu ilçesine gelen kadını taciz eden şahsın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ise dikkat çekti.
İstanbul’da yaşayan Şevval Ö., bayram tatilinde ailesi ile birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesine geldi.
19 Temmuz Salı günü gece saat 00.30 sıralarında Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi üzerinde sahilde yürüyüş yapmak için konakladıkları evden çıkan Şevval Ö., iddiaya göre sokakta Talip A.’nın sözlü tacizine maruz kaldı. Kendisine tekliflerde bulunan tacizciye tepki gösteren kadın telefonunu çıkartarak tacizcinin aracının plakasının fotoğrafını çekerek şikayetçi olmak istedi. Fotoğraf çekildiğini fark eden Talip A., araçtan inerek kadına saldırdı.
Saldırıdan kurtulmak isteyen kadın, bir tekel bayiine girerek yardım istedi. Tekel bayiine de gelen saldırgan, kadına yumruk ve tekmeler ile saldırıp telefonunu parçaladı. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından kadın darp raporu alırken, tacizci Talip A. ise tutuklanarak Sakarya 1. Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
ÇOK SAYIDA FARKLI SUÇTAN KAYDI VARMIŞ
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Talip A.’nın daha öncesinde yaralama başta olmak üzere birçok farklı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. Şahsın sosyal medya üzerinde silahla verdiği poz başta olmak üzere diğer paylaşımları da dikkat çekti. Talip A.’nın “Erkek adam yalakalık, sarkıntılık yapmaz", "Canımı yakacak kadar cesareti olanın sonuçlarına katlanacak kadar da gücü olmalı", "İnsanlar gerçek yüzlerini, sizden istediklerini alamadıklarında gösterirler” şeklinde paylaşımlar yaptığı görüldü.
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